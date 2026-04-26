Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Novinarka Eva Koderman Pavc se je preizkusila v oddaji Volan

Ljubljana, 26. 04. 2026 14.04

Avtor:
E.K.
Eva Koderman Pavc

Športna novinarka Eva Koderman Pavc se je v priljubljeni oddaji Volan preizkusila na poligonu z legendarno toyoto celico in pokazala svoje spretnosti za volanom. "Bilo je zelo adrenalinsko," nam je zaupala po nastopu v avtomobilistični oddaji in poleg izkušnje na poligonu razkrila tudi svojo ljubezen do formule 1 in delo ob stezi, kjer pričakuje napeto dirkaško sezono.

Kako se je odrezala Eva Koderman Pavc, si lahko ogledate danes ob 18:10 na Kanalu A ali kasneje na VOYO.

Oddaja Volan nam vsak teden postreže s predstavitvami novih avtomobilov, številnimi testi in preizkusi zadnjih modelov. V oddaji pa se na prav posebnem poligonu preizkusijo tudi različni znani Slovenci. Tokrat je volan 39 let stare toyote celice vrtela novinarka Eva Koderman Pavc in pokazala svoje spretnosti. "Bilo je zelo adrenalinsko, bolj, kot sem pričakovala. Toyota, ki sem jo vozila, je legendarna, mimogrede je moj letnik, tako da je tako mlada kot jaz hahaha. Čim te nekdo štopa, si pod pritiskom in se želiš čim bolje odrezati. Ker sem novinarka za motošporte, pa sem čutila še toliko večji pritisk, da se ne osramotim. Sama menim, da sem dobra voznica, ampak verjetno to vsak zase misli," je o sodelovanju v oddaji povedala športna navdušenka Eva Koderman Pavc.

Eva Koderman Pavc
Eva Koderman Pavc
FOTO: VOYO

Trenutno na prvem mestu kraljuje Ciril Komotar, ki je poligon prevozil v manj kot 45 sekundah, tik za njim je Dejan Zavec, sledi pa mu Filip Flisar. Kako pa se je odrezala naša novinarka? "Dosegla sem svoj cilj, tako da sem lahko zadovoljna. Če bi imela še en poskus, sem prepričana, da bi bila še precej boljša. Ampak moj cilj je bil biti prva med ženskami, kar mi je uspelo. Zdaj samo upam, da me še dolgo nobena ne prehiti," nam je zaupala.

Športna novinarka in voditeljica športa v oddaji 24UR se tudi zasebno rada usede za volan in se popelje z jeklenim konjičkom, ima pa glede tega še nekaj neizpolnjenih želja. "Rada vozim in sem posledično slaba sovoznica - šarim po gumbih, spreminjam glasbo, klimo ... Marsikoga spravljam ob živce kot sovoznica. Voznica sem pa dobra, se mi zdi, oz. sem klasična voznica: vsi, ki so počasnejši od mene, ne znajo voziti, vsi, ki so hitrejši, so pa neprilagojeni norci. Nisem pa še vozila športnega avtomobila in upam, da bom imela kmalu priložnost to spremeniti. Sem pa zadnjič preizkusila simulator formule 1 in res uživala ob tem," je dejala.

Formulo 1 lahko spremljate na Kanalu A in VOYO! 

Prav formulo 1 pa izmed vseh motošportov najraje tudi spremlja. "Formula je moja ljubezen že od otroštva in sem neizmerno vesela, da se je vrnila na našo televizijo in da imam čast voditi studio. Zdaj, ko se približujejo še prvi tereni formule 1, pa sem še toliko bolj vzhičena. Dolga leta sem navijala za Michaela Schumacherja in Ferrari, zato bi ekipi iz Maranella privoščila, da po dolgih dvajsetih letih pride do naslova. Mi je pa s svojo preprostostjo in otroškim žarom simpatičen tudi Kimi Antonelli. Pravzaprav si z vidika novinarke želim, da bi bilo prvenstvo čim bolj napeto do konca sezone in da prvaka dobimo na zadnji dirki, kdorkoli že to bo," je priznala.

Naslednja dirka formule 1 bo na sporedu med 1. in 3. majem, in sicer VN Miamija.

Volan oddaja Eva Koderman Pavc novinarka kanal a

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
bibaleze
Portal
Otrok kašlja in težko diha? Prepoznajte bronhiolitis in kako mu pomagati
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Slovenka začela v domači garaži, danes so zanjo slišali že vsi
vizita
Portal
Zakaj se teža vedno vrne?
7 znakov, da z vašimi jetri nekaj ni v redu (lahko gre za fibrozo)
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
cekin
Portal
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
moskisvet
Portal
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zvezdnica kultnega filma o odvisnosti od seksa in alkohola
dominvrt
Portal
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
okusno
Portal
Boljša kot palačinke: hitra sladica z jagodami za sladek pomladni užitek!
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
voyo
Portal
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669