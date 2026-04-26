Novinarka Eva Koderman Pavc se je preizkusila v oddaji Volan

Oddaja Volan nam vsak teden postreže s predstavitvami novih avtomobilov, številnimi testi in preizkusi zadnjih modelov. V oddaji pa se na prav posebnem poligonu preizkusijo tudi različni znani Slovenci. Tokrat je volan 39 let stare toyote celice vrtela novinarka Eva Koderman Pavc in pokazala svoje spretnosti. "Bilo je zelo adrenalinsko, bolj, kot sem pričakovala. Toyota, ki sem jo vozila, je legendarna, mimogrede je moj letnik, tako da je tako mlada kot jaz hahaha. Čim te nekdo štopa, si pod pritiskom in se želiš čim bolje odrezati. Ker sem novinarka za motošporte, pa sem čutila še toliko večji pritisk, da se ne osramotim. Sama menim, da sem dobra voznica, ampak verjetno to vsak zase misli," je o sodelovanju v oddaji povedala športna navdušenka Eva Koderman Pavc.

Trenutno na prvem mestu kraljuje Ciril Komotar, ki je poligon prevozil v manj kot 45 sekundah, tik za njim je Dejan Zavec, sledi pa mu Filip Flisar. Kako pa se je odrezala naša novinarka? "Dosegla sem svoj cilj, tako da sem lahko zadovoljna. Če bi imela še en poskus, sem prepričana, da bi bila še precej boljša. Ampak moj cilj je bil biti prva med ženskami, kar mi je uspelo. Zdaj samo upam, da me še dolgo nobena ne prehiti," nam je zaupala. Športna novinarka in voditeljica športa v oddaji 24UR se tudi zasebno rada usede za volan in se popelje z jeklenim konjičkom, ima pa glede tega še nekaj neizpolnjenih želja. "Rada vozim in sem posledično slaba sovoznica - šarim po gumbih, spreminjam glasbo, klimo ... Marsikoga spravljam ob živce kot sovoznica. Voznica sem pa dobra, se mi zdi, oz. sem klasična voznica: vsi, ki so počasnejši od mene, ne znajo voziti, vsi, ki so hitrejši, so pa neprilagojeni norci. Nisem pa še vozila športnega avtomobila in upam, da bom imela kmalu priložnost to spremeniti. Sem pa zadnjič preizkusila simulator formule 1 in res uživala ob tem," je dejala.

Prav formulo 1 pa izmed vseh motošportov najraje tudi spremlja. "Formula je moja ljubezen že od otroštva in sem neizmerno vesela, da se je vrnila na našo televizijo in da imam čast voditi studio. Zdaj, ko se približujejo še prvi tereni formule 1, pa sem še toliko bolj vzhičena. Dolga leta sem navijala za Michaela Schumacherja in Ferrari, zato bi ekipi iz Maranella privoščila, da po dolgih dvajsetih letih pride do naslova. Mi je pa s svojo preprostostjo in otroškim žarom simpatičen tudi Kimi Antonelli. Pravzaprav si z vidika novinarke želim, da bi bilo prvenstvo čim bolj napeto do konca sezone in da prvaka dobimo na zadnji dirki, kdorkoli že to bo," je priznala.