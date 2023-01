Novo leto, nov program na Kanalu A

Pred nami je še 363 listov nove knjige z naslovom 2023, prav tako pa tudi nov in pester program na Kanalu A . Že nocoj vas ob 18.00 pozdravi ekipa informativne oddaje Svet na Kanalu A , tako kot smo že vajeni z novicami o dogajanju doma in onkraj meja. Oddaji, ki je sicer najbolj gledana vsebina v svojem terminu, se z novim letom ob 21.00 pridružuje še Svet: pregled dneva . Gre za posebno informativno oddajo, v kateri vas bosta voditelja Nuša Lesar in Gregor Trebušak popeljala skozi najbolj odmevne dogodke in vam v pregledu ponudila ključne informacije o dogajanju doma in po svetu. "Na enem mestu boste našli strnjeno obliko informativnih poročil, v katerih boste na tekočem z vsem, kar se je zgodilo ta dan," sporočata voditelja.

Kanal A v novo leto vstopa tudi z novo ponudbo serij. Že poznani uspešnici, ki sledi prvi oddaji Svet, Nor zmeden, normalen (Lud, zbunjen, normalan) ob 19.00, se pridružuje humoristična serija Pisarna (Office), priredba istoimenske britanske komedije, ki se odvija v podjetju Dunder Mifflin in opisuje dinamiko odnosov med zmedenim šefom, pisarniškim kaosom in obupom vpletenih. Za Pisarno ne zamudite legendarne serije Dva moža in pol (Two and a Half men), ki bo ob 20.00 s Charliejem Sheenom v glavni vlogi nasmejala gledalce.