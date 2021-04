Novo na VOYO: 'Najboljša humoristična serija, ki je (verjetno) še ne gledate'

Čeprav zgodba, ki jo pripoveduje nova serija na VOYO, Dobrodošli v Schitt's Creek, ni nova, je ta humoristična serija nekaj povsem novega, svežega in v zadnjih letih zelo priljubljenega. Letos je serija na podelitvi nagrad emmy slavila kar devetkrat.

Nepričakovani humoristični hit majhne ameriške televizijske mreže je povsem osvojila Američane in druge gledalce po svetu. Zdaj si jo naVOYO lahko ogledamo tudi mi. Serija Dobrodošli v Schitt's Creek pripoveduje o izjemno bogati družini z dvema že odraslima otrokoma, ki ostane brez vsega. Izterjevalec jim pove, da imajo le eno izbiro – preseliti se v majhen in zakoten kraj Schitt's Creek, ki ga je oče Johnny Rose (igra ga Eugene Levy) pred leti za šalo kupil svojemu sinu Davidu (igra ga Daniel Levy).Tako se Johnny z ženo Moiro (Catherine O'Hara), Davidom in hčerko Alexis (Annie Murphy) preseli v kraj, ki je pravo nasprotje njihovega dozdajšnjega življenja. Zanikrn motel, majhne sobe, umazane posteljnine in slaba hrana. Le kaj bi lahko šlo narobe z družino, ki je vajena luksuza in je kratko malo, razvajena.

icon-expand Dobrodošli v schitt's creek FOTO: VOYO

Od manj znane serije do velikega hita Sprva je bila serija precej neznana, čeprav v njej nastopajo imena, kot sta Eugene Levy (znan tudi kot oče vAmeriški piti) in neponovljiva Catherine O'Hara (znana tudi kot Kevinova mama iz filmov Sam doma). A majhna baza oboževalcev je imela velik vpliv na množice, njihova družbena omrežja pa so očitno naredila svoje. Kot piše The Guardian, je velika škoda, da serija ni požela uspeha že od samega začetka, saj je to, kot so zapisali »najboljša humoristična serija, ki je (verjetno) še ne gledate«. V dobrih petih letih, ko so posneli šest sezon (vse so dostopne tudi na VOYO), je njihova priljubljenost rasla in na spletni strani IMDb se lahko pohvalijo z oceno 8,5. Za primerjavo: večni Prijatelji imajo oceno 8,9. Zakaj serija žanje uspehe? Ne le zavidljiva igralska zasedba, ampak tudi zapuščina, ki jo je serija pustila. Internet in predvsem družbena omrežja so preplavili nešteti GIF-i in memi iz serije. Največji navdih je bila Catherine O'Hara, ki je poskrbela za odzive, s katerimi se lahko vsak gledalec sooči, ko se s prijatelji dopisuje in želi v sporočilu dodati močna čustva, ki jih občuti ob določeni tematiki.

Serija se je skozi leta razvijala in z njo njeni liki. Če se na začetku zdijo plehki in preveč zdramatizirani, so se proti koncu sezon vedno bolj priljubili svojim gledalcem. Okoliščine in nov način življenja jih je počlovečil in s tem naredil 'normalne'. Začeli so kazati svoja čustva in prav s tem so se počasi, a zelo sigurno, usidrali v srca gledalcev, piše The Guardian.

V eni seriji oče, sin in hčerka Gledalce vedno znova navdušijo družinske vezi, ki jih lahko opazujejo pred kamerami. Tudi tokrat v seriji lahko spremljamo, kako Eugene Levy v svet televizije vpelje svojega sina Dana Levyja. V seriji pa je tudi Sarah Levy, hčerka Eugena in Danova sestra, ki igra natakarico lokalnega bara. In če sta pred kamero zaigrala razvajena bogataša, ki sta ostala brez vsega, sta za kamerami pokazala, kako zelo skladna sta lahko oče in sin, ko skupaj ustvarjata televizijski projekt."Ne bi me bilo tukaj, če ne bi bilo tebe," je v enem od zahvalnih govorov rekel Dan svojemu očetu. Eugene pa je ob prvem osvojenem emmyju povedal:"Tako počaščen sem, da sem lahko kot oče kar šest let delal s svojima otrokoma, Daniel in Sarah. To je tako veliko veselje. Ne bi mogel biti bolj ponosen na vaju."