Srbska serija Skupina, ki je slavila tudi na filmskem festivalu v Sarajevu

Serija Skupina je v preteklem letu navdušila tako Srbe kot tudi druge narode nekdanje skupne države. Hrvati so o njej pisali kot o eni boljših srbskih kriminalnih zgodb, ki navdušuje z mlado zasedbo.

Serija Skupina je dramska serija, ki sledi trem vznemirljivim zgodbam. V središču prve zgodbe je policist Gaga (igra ga Igor Benčina), ki ga preiskava zločina pripelje do Strahinje (Filip Đurić), moškega, za katerega se sumi, da je vpleten v številne umore. Zločinec Strahinja, ki poskuša z izsiljevanjem in podkupovanjem legalizirati svoje podjetje, je središče druge zgodbe od treh. Tretja zgodba pa pripoveduje zgodbo najstnika Vanje, ki se zaradi težkih okoliščin nekako znajde med policisti in kriminalci. Pred Vanjo je težek izziv, na katero stran naj se postavi.

Grupa ni klasična policijska serija o preiskavah zločina, ni klasična slika srbske družbe in mladine in niti ni klasična serija z ljubezenskimi zapleti. Je vse to v enem, predstavljeno na nov, svež način. Dramska serija je predstavljena zelo realistično o resničnem življenju, o družinskih težavah, o svetu mestnega podzemlja in vseprisotnosti sodobnih tehnologij in o povezanosti vseh teh zgodb, prepletenosti, ki zakomplicira celotno zadevo.