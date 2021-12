Novoletni program: kdo nas bo zabaval na najdaljšo noč v letu?

V svoji predstavi Predstava za vsako priložnost bo Lado Bizovičar povedal vse, kar ve, pa tudi vse, česar ne ve o veselju, sreči, ljubljanskih ženinih, modernih otroških imenih, 'fankliščinah', seksu po tridesetem in nasilnih cvetličarjih. Ob živi glasbeni spremljavi bo poskušal odgovoriti na težka vprašanja, kot so "kaj je najslabše darilo na svetu", "kaj imajo čaplje z vzgojo otrok" ter "koliko kitic ima pesem Kolk'r kapljic?" Kot se za silvestrovo spodobi, bo tudi kakšno zapel.

Lado se že veseli vaše družbe v petek, 31. 12., ob 20.00. "Če se že dobimo, praznujmo še kaj več kot silvestrovo! Praznujmo kar vse praznike naenkrat, pa je. Srečnega, zdrav'ga, pa veliko pirhov, pa vesel božič in vse najboljše in srečno, nevesta!"

Ob 21.25 si boste lahko ogledali film Pa ne že spet ti (Blended) z Adamom Sandlerjem in Drew Barrymore v glavnih vlogah.

Ob 23.35 boste lahko zaplesali, zapeli in se prepustili glasbi, da vas popelje v novo leto! Skupaj s Silvestrsko Pavzo! odštevajte zadnje sekunde starega leta in v glasbenih ritmih veselo nazdravite novemu! Sledil bo koncertni Večer z Adele (Adele – One night Only). Na koncertu bodo gostovali njeni zvezdniški prijatelji, pa tudi njen devetletni sin Angelo, ki jo bo tisti večer prvič videl nastopati.