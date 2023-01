Nuša Lesar in Gregor Trebušak: Svet bi bil brez naju dolgočasen

Nuša: Začela sem leta 2009, torej 14 let. Uf, ko takole izračunam, mi postane kar malo slabo, kako hitro gre čas ... Gregor: Joj, čisto iskreno, ne vem. 14? Je to prava številka? Se mi zdi, da bo tako nekako.

Nuša: Čisti začetki so seveda zaznamovani s precejšnjo količino treme in negotovosti. Če bi se lahko vrnila nazaj v tisti čas, bi si želela, da bi bolj verjela vase in da bi si več upala. Gregor: Sam sem bil poklican kot zamenjava za moja predhodnika, da sta lahko odšla na dopust. Čeprav sem bil prej novinar Sveta in sem delal na Radiu Hit, je bilo stopiti v čevlje voditelja velika stvar. Imel sem tremo, bil sem precej lesen. In še ena zanimivost: Vedno sem mislil, da bodo politiki ali takrat bankirji prav meni priznali v studiu vse. No, danes vem, da se da to doseči drugače.

Kako vidva vidita oddajo Svet? Kako bi jo opisala?

Nuša: To je oddaja, kjer ljudje lahko izvedo novice na sproščen način, ravno toliko poglobljeno, da zadostijo hitremu tempu življenja, ne izgubljamo pa se v balastnih podrobnostih. Vesela sem tudi, da se pri nas najde prostor za vse tiste kraje in ljudi, ki v druge informativne oddaje ne pridejo. Trudimo se posvetiti se ljudem, ki jih marsikdo spregleda.

Gregor: Oddaja Svet je informativna oddaja, kjer ima voditelj veliko svobode. In to mislim tako, da ob novinarskem delu voditelj vedno lahko doda svoj pogled. Veliko se je v oddaji spremenilo skozi leta, ljudje so odhajali in prihajali, a bit oddaje ostaja ista. Stvari naredimo drugače, tako, da ljudje na koncu rečejo: "Ja, oni pa povedo tako, kot je." In zato tako rad to počnem.

Na voditeljskem mestu se izmenjujeta. Kolikokrat se sploh srečata?

Nuša: Redko. Pred korono sva uvedla skupne večerje na približno dva meseca, no, vsaj tako sva si zadala, potem pa se je vse ugasnilo in prve skupne večerje nisva nikoli več ponovila. Sva pa precej na zvezi prek telefona, usklajujeva se, kdaj bo kdo delal in glede tega res nikoli nimava težav, pa tudi malo pokramljava sem in tja.

Gregor: Ko imamo kakšno skupno fotografiranje, torej govorimo o letih, ko imamo sestanke, tu govorimo o mesecih. Res ne velikokrat. No, sva pa bila skupaj, ko sva vodila soočenje pred volitvami.

Sta poleg teh soočenj skupaj vodila še kakšno oddajo?

Nuša: Klasične oddaje Svet nikoli nisva vodila skupaj, sva pa združila moči v parlamentarnem soočenju in novoletnem pogovoru z Aleksandrom Čeferinom.

Gregor: Ja, se spomnite, ko je k nama prišel Aleksander Čeferin?

Si kdaj svetujeta?

Nuša: Tudi. Včasih te nihče ne razume bolj kot nekdo, ki opravlja enako delo in točno ve, s čim se spopadaš ...

Gregor: Joj, sam nimam kaj svetovati Nuši. Samo poglejte jo, čeprav je še vedno mlada, je v studiu doma že več kot desetletje. In vsak dan je boljša. Si pa pomagava pri kakšnih temah, seveda.

V vseh teh letih sta v studiu gostila različne ljudi. Če bi izbrala enega, ki se vama je res vtisnil v spomin, koga bi izbrala? In zakaj njega/njo?

Nuša: Uf, res ne bi mogla izpostaviti samo enega. Ponosna sem, da sem klepetala s športniki, ki jim je uspelo premakniti meje, vsak od njih je posebej navdihujoč ...

Gregor: Težko in nehvaležno vprašanje. Gostil sem pravzaprav vse: predsednike vlad, ministre, sekretarje, sindikaliste, športnike. Tine Urnaut me je res navdušil. Pa prof. dr. Tomaž Zwitter, on navduši vedno. Res sem navdušen nad gosti, od katerih se v tistih nekaj minutah tudi sam kaj naučim.