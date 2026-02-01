Nuša Šebjanič navzven nežna, znotraj ognjevita: Rada se prepiram

Nušo Šebjanič ste lahko spoznali že v prejšnji sezoni Kmetije , kamor ponovno vstopa tudi letos, trenutno pa s svojo iskrenostjo, čustvenostjo in jasno izraženimi stališči že osvaja tudi hrvaško občinstvo v šovu Sanjski moški Hrvaške , kjer bi lahko njenemu šarmu podlegel celo sanjski Karlo Godec .

Čeprav na prvi pogled deluje nežno, je Nuša v resnici dekle močnega značaja. Zase pravi, da je intuitivna, občutljiva in jo vodi močan občutek za pravico, kar potrjuje tudi njena življenjska pot. Vpisala se je na pravno fakulteto in ob tem iskreno priznala nekaj, kar popolnoma oriše njen značaj: "Rada se prepiram, zakaj potem ne bi s tem tudi zaslužila?" Videz zna resnično varati, saj se ne boji pokazati zob, ko začuti, da je to potrebno. Rada ima dramo, vendar tisto čustveno in iskreno, ko so občutki resnični. Ko je izzvana, jasno postavi meje, brani svoja stališča in se ne boji konflikta, če verjame, da ima prav. Prav ta preplet ranljivosti in notranje moči jo dela izjemno zanimivo.

Priznava, da je romantična duša, da se hitro zaljubi ter da verjame v usodo in v to, da nas življenje včasih pripelje točno tja, kamor moramo priti. "Verjamem v pravo ljubezen, verjamem v sorodne duše in mislim, da je moj prihod v šov dober znak vesolja," je povedala ter dodala, da ji je v zvezi najpomembnejše spoštovanje. Privlačijo jo karizmatični in samozavestni moški, sodelovanje v Sanjskem moškem Hrvaške pa je sprejela z odprtim srcem in brez zadržkov.