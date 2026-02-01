Naslovnica
Film/TV

Nuša Šebjanič navzven nežna, znotraj ognjevita: Rada se prepiram

Ljubljana, 01. 02. 2026 13.35 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
E.K.
Nuša Šebjanič

Nuša Šebjanič s svojo iskrenostjo osvaja gledalce nove sezone Sanjskega moškega Hrvaške. 20-letnica, ki je že v pretekli Kmetiji izstopala z avtentičnostjo, izrazito čustvenostjo in ostrim jezikom, to energijo pa je zdaj prenesla tudi v šov, v katerem želi osvojiti srce 27-letnega Hrvata. Ljubljančanka nam bo sicer kmalu krajšala dni tudi kot tekmovalka v letošnji Kmetiji, ki na naše zaslone prihaja v ponedeljek.

Nušo lahko spremljate v šovu Sanjski moški Hrvaške na VOYO, od 2. februarja dalje pa tudi na POP TV, kjer bo nastopila tudi v šovu Kmetija.

Nušo Šebjanič ste lahko spoznali že v prejšnji sezoni Kmetije, kamor ponovno vstopa tudi letos, trenutno pa s svojo iskrenostjo, čustvenostjo in jasno izraženimi stališči že osvaja tudi hrvaško občinstvo v šovu Sanjski moški Hrvaške, kjer bi lahko njenemu šarmu podlegel celo sanjski Karlo Godec.

Nuša Šebjanič
Nuša Šebjanič
FOTO: VOYO

Čeprav na prvi pogled deluje nežno, je Nuša v resnici dekle močnega značaja. Zase pravi, da je intuitivna, občutljiva in jo vodi močan občutek za pravico, kar potrjuje tudi njena življenjska pot. Vpisala se je na pravno fakulteto in ob tem iskreno priznala nekaj, kar popolnoma oriše njen značaj: "Rada se prepiram, zakaj potem ne bi s tem tudi zaslužila?" Videz zna resnično varati, saj se ne boji pokazati zob, ko začuti, da je to potrebno. Rada ima dramo, vendar tisto čustveno in iskreno, ko so občutki resnični. Ko je izzvana, jasno postavi meje, brani svoja stališča in se ne boji konflikta, če verjame, da ima prav. Prav ta preplet ranljivosti in notranje moči jo dela izjemno zanimivo.

Priznava, da je romantična duša, da se hitro zaljubi ter da verjame v usodo in v to, da nas življenje včasih pripelje točno tja, kamor moramo priti. "Verjamem v pravo ljubezen, verjamem v sorodne duše in mislim, da je moj prihod v šov dober znak vesolja," je povedala ter dodala, da ji je v zvezi najpomembnejše spoštovanje. Privlačijo jo karizmatični in samozavestni moški, sodelovanje v Sanjskem moškem Hrvaške pa je sprejela z odprtim srcem in brez zadržkov.

Preberi še 'Divja je premila beseda': prihaja najbolj nepredvidljiva Kmetija doslej

S svojo pojavo, energijo in nalezljivim smehom Nuša nikjer ne ostane neopažena, zato bo zagotovo resna konkurenca ostalim dekletom v boju za Karlovo srce.

Nuša Šebjanič Sanjski moški Hrvaške Kmetija VOYO

'Melania' na ogled tudi v Sloveniji, kako je s prodajo vstopnic?

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Janez Golob
01. 02. 2026 15.03
Arogantna ,nesramna južnjaška ista kot njen fotr
Odgovori
0 0
devlon
01. 02. 2026 14.54
Ha ha..rada se prepira.:) Loto zadetek ima tisti, ki se ji bo uspel izogniti.
Odgovori
+1
1 0
LeviTUMOR
01. 02. 2026 14.47
Ni cudno, da rada dela zdrahe, kateri ićko pa ni za kompleksna do konca.
Odgovori
+2
2 0
anabanana
01. 02. 2026 14.39
Kako starši to prenašajo🤔
Odgovori
+2
2 0
anabanana
01. 02. 2026 14.39
Kreg in seks, to so aduti
Odgovori
+2
2 0
anabanana
01. 02. 2026 14.38
Promocija
Odgovori
+2
2 0
Sickk 2
01. 02. 2026 14.37
Of next move after this show..
Odgovori
+1
1 0
Eksiflajs96
01. 02. 2026 14.37
Predvsem pa zelo nesposobna.. sploh ve kasna je kuhovnca??..
Odgovori
+3
3 0
rogla
01. 02. 2026 14.20
Z nastopi v šovih si sama mažeš ime!
Odgovori
+3
3 0
Jani.
01. 02. 2026 14.03
20 letna "frklja", ki se rada prepira in niti ni kaj prida privlačna 🙃
Odgovori
+6
6 0
YouRangMyLord
01. 02. 2026 13.52
še ena samska nevnovčena mladenka Z generacije, ki pojma nima, kaj bi trenutno rada sama s seboj. Aja, javno prepoznavnost in vplivništvo verjetno.
Odgovori
+7
7 0
inside1
01. 02. 2026 13.47
bo pravnica ja, bolj po showih hodi kot pa kaj drugega. kakor pa izseki kažejo je res ena prepirljivka, sposobna ni ravno, se je na kmetiji videlo že, za kreg je pa takoj.
Odgovori
+8
8 0
bibaleze
