Film/TV

Nušina rubrika Svetovno na Instagramu že navdušuje

Ljubljana, 20. 05. 2026 17.13 pred 30 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Taya Damjan Ota Širca Roš +1
Nuša Lesar

Nuša Lesar kot voditeljica informativne oddaje Svet na Kanalu A že vrsto let spremlja številne življenjske zgodbe ljudi. Odkar je postala mama, tovrstne teme doživlja še bolj osebno. Zato bo vsak ponedeljek na Instagramu oddaje Svet objavljala posebne razlagalne videe, ki bi jih moral slišati vsak, ki se obremenjuje in primerja z navidezno popolnim življenjem. Rubrika je zaživela pod naslovom Svetovno, kot pravi Nuša, zato, ker se včasih počutimo svetovno, včasih pa tudi ne. In to je realno.

"V pogovorih z ljudmi vse pogosteje ugotavljam, da se ženemo za ideali, se primerjamo in razočarano ugotavljamo, da nismo dovolj," je razkrila voditeljica Nuša Lesar in dodala: "Sprašujem se, kako danes sploh opredeliti realna pričakovanja do sebe in svojega življenja. Prav zato želim svoj glas in vpliv, ki ga imam kot medijska osebnost, usmeriti v teme, povezane z duševnim zdravjem."

V najnovejšem videu je Nuša nagovorila obrekovanje in obsojanje. Kolikokrat nekoga zmanjšamo samo na njegovo najslabšo napako? Kolikokrat pozabimo, da za objavo, komentarjem ali 'dramo' še vedno stoji človek? Nova rubrika Svetovno, ki odpira pogovore o duševnem zdravju, odnosih in pritiskih družbe, je tokrat govorila tudi o tem, kako hitro danes obsojamo, obrekujemo in ljudi spreminjamo v njihove napake. "Ena napaka ne pove cele zgodbe," je prepričana Nuša.

"Besede vplivnica se kar malce bojim, jaz bi samo rada, da gledalci vedo, da lahko na mojem profilu enkrat na teden pričakujejo vsebine, ki podpirajo duševno zdravje, vse ostalo pa bo tako kot do sedaj - kaos mojega dogajanja predvsem v službi pa tudi doma," se je o svojem profilu na Instagramu še pošalila.

YouRangMyLord
20. 05. 2026 17.30
Nuša pridi prosim nazaj vodit osrednjo info oddajo Svet na kanaluA - Omerović je neposlušljiv, je treba preklopit.
