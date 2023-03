Nušo Lesar bo nadomestila Suzana Perman

"Kar sem se v 14 letih vodenja naučila, je, da v studio pridi v copatih, ker so stopnice, da so oglasi dovolj dolgi, da vmes skočiš na stranišče, da moraš biti prijazen do snemalcev, in najbolj pomembno je, da uživaš. Suzana, prepuščam te studiu, najboljši ekipi in najboljšim gledalcem in ne dvomim, da bosta z Gregorjem najboljša voditelja," je Suzani na srce položila Nuša.

Suzana pa s praktičnega materinskega stališča: "Nuša, karkoli imaš za opraviti, od frizerja do pedikerja, opravi zdaj. Če bi rada pospravila omaro, generalno sčistila stanovanje, naredi to sedaj. Ko pride tisto majceno bitje, te bo še kako potrebovalo in bo morala kakšna od teh stvari počakati."

Nuša Lesar zadnjič pred porodniškim dopustom vodi oddajo Svet 14. 4.; prav štirinajstica pa je očitno zaznamovala tudi njeno kariero. 14 let jo namreč že gledamo na ekranu Kanala A, ki ga bo zdaj eno leto lahko spremljala z domačega kavča.