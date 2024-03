O filmu Nebesa pod Triglavom: Nikoli ne smeš vračati hudega s hudim

"Zgodbo smo spisali po pripovedi gospoda, ki sem ga spoznal v Clevelandu. Zdaj je ravno praznoval 92 let in on mi je pripovedoval, kako je takrat živel na Brezovici in kako je bilo vse lepo in prav, dokler se ni zgodilo nekaj tragičnega," je o ideji za slovenski kratki film Nebesa pod Triglavom povedal producent David Sipoš in nadaljeval: "Sosede so umorili in takrat je tudi on vedel, da je bolje, da z mamo bežita. Tako je na koncu pristal v Ameriki." V polurnem filmu nastopa najstnik Jože, zagledan v sosedovo Nežo, ki med italijansko okupacijo pomaga mami pri vodenju družinske trgovine. "Film je na začetku zelo sproščen, nato pa vidimo realnost, ki jo prinese realnost," je še dodal.