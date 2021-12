O novi slovenski seriji Gospod profesor: od posebnih učinkov do kaskaderskih točk

- Celotna ekipa je na začetku nekaj časa štela korake in kot pravijo, bi s skupnim številom korakov lahko dvakrat obkrožili cel svet. "No, potem smo nehali šteti," so povedali s produkcije.

Povedali so, da so z igralci, ki so igrali dijake, pripravili intenzivni pripravljalni tabor, kjer se je ekipa lahko dodobra spoznala in tako ’zadihala kot pravi razred’. "Bilo ji je v užitek in veselje gledati, ker je njihova medsebojna energija izjemna, nepredstavljiva. Vsi mi starejši smo si po tem taboru želeli, da bi zavrteli čas nazaj in pristali v takem razredu, s toliko srčnosti in da bi tudi mi imeli takega profesorja, kot je Samo Demšar," so sporočili iz produkcije.

Ekipa, ki je serijo ustvarjala letošnje poletje, obljublja, da je Gospod profesor projekt ogromnih razsežnosti in serija vseh odtenkov čustev.