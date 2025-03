O svetovni turneji glasbene skupine Oasis napovedali film

Pri filmu Knight sodeluje kot producent, režirala ga bosta filmska ustvarjalca Dylan Southern in Will Lovelace , nastal pa bo pod okriljem produkcijske hiše Magna Studios. Datum izida filma o koncertni turneji še ni znan, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Britanska rock skupina je ponovno združitev za svetovno turnejo napovedala avgusta lani. S tem se je končal 15 let trajajoči spor med bratoma Liamom in Noelom Gallagherjem iz leta 2009. Turneja se bo začela 4. julija v glavnem mestu Walesa Cardiff in obsega 41 koncertov, končala pa se bo 23. novembra v brazilskem Sao Paulu.

Skupina Oasis, ki je zaslovela z uspešnicami, kot so Wonderwall, Don't Look Back In Anger ter Champagne Supernova, je bila ustanovljena leta 1991 v Manchestru. Razburjala je z javnimi prepiri med Liamom in Noelom, ki so dosegli vrhunec v Parizu na festivalu Rock na Seni leta 2009, ko je Liam razbil eno od Noelovih kitar. Brata nista nastopila skupaj od razhoda, sta pa v razprodanih dvoranah ločeno igrala uspešnice skupine Oasis.

Režiserja Southern in Lovelace sta pred tem sodelovala že pri dokumentarnem filmu z naslovom Shut Up and Play the Hits o ameriški glasbeni skupini LCD Soundsystem in Meet me in the Bathroom o newyorški glasbeni sceni v začetku tega tisočletja.