'O tem, kaj se bo dogajalo v novi sezoni Botrov me sprašujejo na tržnici'

3. sezono serije Botri boste od 17. junija dalje lahko spremljali od ponedeljka do četrtka ob 20.00 na POP TV.

Serija Botri sicer ni posneta po resničnih dogodkih, resničnih osebah, vseeno pa ustvarjalci navdih črpajo iz osebnih življenj. "Bolj kot prijatelji, me o seriji sprašujejo sosedje in mimoidoči, na tržnici, na primer, kdaj bo Aljoša zapustil tisto svojo razsipno ženo, ampak to je znak, da ljudje resnično prepoznajo te like, jih čutijo kot svoje kolege, otroke, sorodnike, delodajalce ..." je povedala avtorica Dea Matas .

Serijo ustvarja cela ekipa piscev. Trdo delo, precizno, strukturirano. Veliko delajo tudi od doma, zato se zgodi, da jih v živo niti kolegi ne prepoznajo. "Pretekli dve sezoni, ko sem bila urednica, sem scenarije urejala od doma. Kar nekajkrat sem se zaradi scen slišala z igralko Barbaro Vicković, ki igra Anđelo. Po telefonu sva se že spoprijateljili, pa sem prišla en dan v produkcijo in jo res srčno pozdravila. Jo pozdravim, ona pa mi je odvrnila zelo zadržano. Sem si mislila, zaboga, kako me ta ženska ne pozna ... pa sem se spomnila, da me niti ne more poznati, saj me nikoli še ni videla," je še zaključila scenaristka.