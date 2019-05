Zasedba Tabu ob 20-letnici dobila svoj dokumentarni film

Kaj je najhuje, kar se lahko zgodi glasbeni skupini, ki po letih truda, vztrajnosti in unikatne ustvarjalnosti končno uživa v aplavzih zveste publike in polnih dvoranah? To je vprašanje, ki si ga v dokumentarcu o legendarni slovenski glasbeni skupini Tabu, zastavlja režiser Rudi Uran. V 20 letih ustvarjanja skupine so bile ob vzponih tudi preizkušnje, o katerih film odkrito spregovori.