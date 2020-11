Ob 25. obletnici Dianine smrti nov dokumentarec o njenem življenju

Pod okriljem britansko-ameriške družbe Lightbox nastaja dokumentarec oprincesi Diani, ki ga napovedujejo za leto 2022. Pod režijo dokumentarnega filma se bo podpisalEd Perkins. Kot je dejal, je želel zgodbo, ki je bila že velikokrat predstavljena in ponovljena, preoblikovati za sodobno občinstvo in ponuditi nekaj svežega in relevantnega za današnji čas.

Zamisel o tem, da bi uporabili izključno arhivske posnetke, bo po Perkinsonovih besedah snovalcem filma omogočila, da bodo lahko gledalci vstopili v zgodbo z današnje perspektive.

SimoninJonathan Chinn, ustanovitelja družbe Lightbox, pod okriljem katere je nastalo več uspešnih dokumentarcev, kot sta denimo z oskarjem nagrajeni film Iskanje Rodrigueza in biografski filmWhitney, sta dejala, da je sicer mitologija okrog princese Diane še vedno močno prisotna. Zato želijo z dokumentarcem čim bolj realno portretirati kompleksno žensko, ki je močno vplivala ne samo na britansko monarhijo, ampak tudi na širšo družbo. S tem želijo občinstvu omogočiti, da bi bolje razumelo tako Diano kot zgodovinski kontekst njene zgodbe.