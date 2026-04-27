Ob 50. obletnici delovanja skupine Iron Maiden nov dokumentarni film

Po prvomajskih praznikih v kinematografe prihaja še ena glasbena poslastica, ki ima svoje zveste oboževalce že več desetletij. Na velika platna namreč prihaja dokumentarni film z naslovom Iron Maiden: Burning Ambition ob 50. obletnici delovanja ene najslavnejših heavy metal skupin. Izjemno priljubljeno skupino je vsa ta leta na stotine zvestih oboževalcev obdajalo dan in noč in "z njimi smo bili v dobrem in slabem," razkriva član skupine Steve Harris .

Film, ki zajema petdesetletno zgodovino skupine, je režiral Malcolm Venville in vsebuje redke arhivske posnetke, intervjuje s člani skupine ter pričevanja zvezdnikov, kot so slavni hollywoodski igralec Javier Bardem , bobnar skupine Metallica Lars Ulrich , kitarist skupine Rage Against the Machine Tom Morello in raper Chuck D , ponuja intimen vpogled v njihovo brezkompromisno vizijo in neomajno povezanost z njihovo številčno množico oboževalcev.

Režiser filma Malcolm Venville je ob vsem povedal: "Pot do nastanka filma Iron Maiden: Burning Ambition se ni pričela z bendom, ampak z oboževalci. Naši prvi intervjuji so bili s člani kluba oboževalcev skupine Iron Maiden in kmalu je postalo jasno, da ne gre zgolj za zvesto občinstvo, temveč za globalno kulturo. Ko Iron Maiden odidejo na turnejo, njihovi oboževalci potujejo z njimi, in to ne na en koncert ali dva, temveč na celotne turneje po več celinah, kjer sklepajo prijateljstva, ustvarjajo skupnosti in v mnogih primerih svoje življenje gradijo okoli glasbe."

Iron Maiden tako že desetletja ne povezujejo le glasbe, temveč ustvarjajo nekaj bistveno večjega - skupnost zvestih oboževalcev, ki jih kljub različnim poklicem, interesom in vrednotam v življenju povezuje skupna ljubezen do glasbe. In prav ta skupnost in stik z oboževalci sta članom skupine neprecenljiva, saj bi, kot so dejali, prosti čas raje preživljali z zvestimi oboževalci.