Ob 60. obletnici filma James Bond naprodaj oblačila, Aston Martin in ostali rekviziti

Za vse oboževalce najbolj slavnega tajnega agenta imamo slabo in dobro novico. Slaba je ta, da ustvarjalci kultnih filmov še vedno ne vedo, kdo bo upodobil Jamesa Bonda in kam ga bo nesla zgodba, dobra pa je ta, da bodo ob 60. obletnici prvega filma lahko kupili legendarne rekvizite, ki so se pojavili v nekaterih filmih. Naprodaj so oblačila, ki jih je nosil Daniel Craig in tudi nepozabni Aston Martin DB5 skupaj z vsemi pripomočki. Zbrati želijo čez tri milijone evrov, ves denar pa bo šel kar 45 različnim dobrodelnim organizacijam.