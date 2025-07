Ob 80-obletnici Nürnberških procesov v kinih zgodovinska drama

Film temelji na knjigi The Nazi and the Psychiatrist ameriškega avtorja Jacka El-Haia. V njej opisuje srečanje med mladim ameriškim vojaškim psihiatrom Douglasom Kelleyjem, ki ga igra Rami Malek, in Göringom, ki ga igra Russell Crowe. Kelley ga je imel leta 1945, ko se je pripravljalo sojenje, priložnost več mesecev zasliševati. Göring je bil leta 1946 obsojen na smrt, vendar je pred izvršitvijo kazni storil samomor.