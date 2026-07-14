Ob Georgeu Clooneyju bo zlatega leva za življenjsko delo dobila še Ellen Burstyn

Umetniški direktor festivala Alberto Barbera je Ellen Burstyn označil za igralko, ki poseduje redko intenzivnost in pristnost. "V ameriškem filmu je prisotna že več kot petdeset let in je nepozabnim ženskim likom, ki utelešajo protislovja in preobrazbe sodobne ženske, prinesla globino in kompleksnost," je še sporočil Barbera.

Tudi Ellen Burstyn bo prejela zlatega leva za življenjsko delo. FOTO: Profimedia

"Njeno umetniško ustvarjanje, ki je znalo osvetliti bolečino in vsakdanjo vztrajnost z dostojanstvom, ironijo in pogumom, ostaja absolutni vzor pristnosti v uprizarjanju in državljanski angažiranosti v okviru igralskega poklica," je še izpostavil umetniški direktor festivala. 93-letna Burstyn, ki je sodelovala s številnimi najpomembnejšimi režiserji, zaigrala v okoli 150 filmih in prejela najpomembnejše igralske nagrade, je v odzivu na častnega zlatega leva povedala, da se počuti hvaležno in počaščeno. "Ne le, da lahko potujem v eno izmed svojih najljubših mest na svetu, ampak se bom domov vrnila z zlatim levom v naročju," je še dodala.