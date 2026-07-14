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Ob Georgeu Clooneyju bo zlatega leva za življenjsko delo dobila še Ellen Burstyn

Benetke, 14. 07. 2026 18.43 pred 26 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Ellen Burstyn

Ellen Burstyn bo na 83. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah prav tako prejela zlatega leva za življenjsko delo, so sporočili v Benetkah. Predhodno so že sporočili, da bo to nagrado prejel ameriški igralec George Clooney.

Umetniški direktor festivala Alberto Barbera je Ellen Burstyn označil za igralko, ki poseduje redko intenzivnost in pristnost. "V ameriškem filmu je prisotna že več kot petdeset let in je nepozabnim ženskim likom, ki utelešajo protislovja in preobrazbe sodobne ženske, prinesla globino in kompleksnost," je še sporočil Barbera.

Tudi Ellen Burstyn bo prejela zlatega leva za življenjsko delo.
Tudi Ellen Burstyn bo prejela zlatega leva za življenjsko delo.
FOTO: Profimedia

"Njeno umetniško ustvarjanje, ki je znalo osvetliti bolečino in vsakdanjo vztrajnost z dostojanstvom, ironijo in pogumom, ostaja absolutni vzor pristnosti v uprizarjanju in državljanski angažiranosti v okviru igralskega poklica," je še izpostavil umetniški direktor festivala.

93-letna Burstyn, ki je sodelovala s številnimi najpomembnejšimi režiserji, zaigrala v okoli 150 filmih in prejela najpomembnejše igralske nagrade, je v odzivu na častnega zlatega leva povedala, da se počuti hvaležno in počaščeno. "Ne le, da lahko potujem v eno izmed svojih najljubših mest na svetu, ampak se bom domov vrnila z zlatim levom v naročju," je še dodala.

Preberi še Georgeu Clooneyju zlati lev za življenjsko delo

Burstyn je filmski preboj dosegla v filmu Petra Bogdanovicha Zadnja predstava, svetovno slavo pa s filmom Izganjalec hudiča Williama Friedkina. Poleg filma se je Burstyn zapisala tudi gledališču in televiziji.

Igralki, ki je med drugim prejela oskarja za vlogo v filmu Martina Scorseseja Alice ne živi več tukaj, bodo častnega zlatega leva izročili v okviru projekcije kratkega filma v režiji predsednice letošnje mednarodne žirije beneškega filmskega festivala Maggie Gyllenhaal. Kratki film z naslovom Flesh Impact, v katerem je zaigrala tudi Burstyn, je posvečen hollywoodski ikoni Marilyn Monroe.

Igralka je leta 2006 izdala svoje spomine z naslovom Lessons in Becoming Myself, ki so postali ameriška knjižna uspešnica, letos pa izbor svojih najljubših pesmi v knjigi Poetry Says It Better: Poems to Help You Wake Up, za katero je prejela nagrado zvezdica Kirkus.

83. mednarodni filmski festival v Benetkah bo od 2. do 12. septembra.

Ellen Burstyn zlati lev življenjsko delo george clooney
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