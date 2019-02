Ob glasbi Backstreet Boys so se poslovili od Velikih pokovcev

Ena najbolj priljubljenih serij Veliki pokovci se po 12 sezonah počasi izteka. Od snemanja pa se poslavljajo tudi igralci. Igralka Kaley Cuoco je priznala, da slovo ni lahko, z oboževalci pa je delila tudi simpatičen posnetek ekipe, ki se je s plesom poslovila od serije.

Izjemno priljubljena in uspešna humoristična serija Veliki pokovci se bo po 12 sezonah poslovila iz malih ekranov. Serija, ki nima le najbolje plačanih televizijskih igralcev, serija, ki je zapisana v Guinessovi knjigi rekordov, ter serija, ki je pobrala nešteto nagrad, se tako poslavlja v maju. Slovo pa ne bo težko samo za oboževalce, temveč tudi za igralce. Igralka Kaley Cuoco, ki igra Penny, bo tako za spomin s seboj odnesla spominek, ki jo bo za vedno spominjal na to obdobje. "Je nekaj, kar mi je res zelo pri srcu in kar sem ves čas gledala vseh teh dvanajst let," je zaupala novinarju: "Ko snemamo prizore v dnevni sobi, je poster dveh robotov vedno v mojem vidnem polju, zato sem res vesela, da ga bom lahko dala v svojo dnevno sobo, kjer ga bom lahko gledala za vedno. Večina se temu mogoče čudi in pomisli, da sem ga izbrala po naključju, toda zame je res nekaj posebnega."

Na enem od zadnjih snemanj pa se je snemalna ekipa in igralci odločili, da bodo naredili še nekaj posebnega. Naučili so se plesnih korakov iz videospota za pesem Larger than Lifezasedbe Backstreet Boys in svoje oboževalce presenetili z nastopom. Kot je še zvezdnica zapisala na Instagramu so se s to pesmijo želeli zahvaliti vsem oboževalcem.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Serijo so začeli predvajati leta 2007, od takrat pa je pobrala kar 54 različnih nagrad, od tega je zbrala zbrala deset emmyjev, štiri emmyje je dobil Jim Parsons za najboljšega igralca v komični seriji. Ravno Parsons pa je bil tisti, ki je večkrat dejal, da je mogoče prišel čas, da se serija zaključi in dejal, da ga v 13 sezoni ne bo več. Zaradi tega so se producenti odločili, da serijo po 12 sezonah zaključijo, kajti serije brez Sheldona Cooperja pač ni. Serija pa ni znana samo po kopici nagrad, ampak tudi po tem, da se je zapisala v Guinessovo knjigo rekordov in to zaradi 11. epizode v deveti sezoni, ko sta Sheldon in Amy končno skočila v posteljo, epizoda je tako postala najbolje gledana v zgodovini televizije – epizodo si je v sedmih dneh po predvajanju ogledalo več kot 24 milijonov gledalcev.