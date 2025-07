Ob jezeru Jasna premierno prikazali digitalno restavrirano verzijo Kekca

S pogledom na sodobnejši slovenski film je nadaljevala direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar in med drugim dejala: "Umetnice in umetniki, kot so Maja Weiss, Urša Menart, Sonja Prosenc, Urška Djukić, Damjan Kozole, Janez Burger, Martin Turk, Matjaž Ivanišin, Olmo Omerzu, Darko Sinko, Gregor Božič in mnogi drugi, so s svojimi deli pokazali, da lahko tudi majhen narod ustvari velika dela. Filmi, kot so Rezervni deli, Varuh meje, Circus Fantasticus, Ne bom več luzerka, Zgodbe iz kostanjevih gozdov, Zgodovina ljubezni, Oroslan, Inventura in Kaj ti je deklica so nas ponesli na najuglednejše festivale – od Berlina, Benetk in Karlovih Varov do Rotterdama, Tribece in Locarna. Slovenski dokumentarni in animirani filmi pa so v vsem tem času razbijali stereotipe in širili obzorja. Prav s filmom Kekec iz leta 1951, pa se je pri nas začela bogata tradicija filmov za otroke in mladino, ki se nadaljuje tudi danes. Filmi, kot so Gremo mi po svoje, Pojdi z mano, Gajin svet, Košarkar naj bo, Kapa, Igrišča ne damo – in mnogi animirani biseri, ki jih ustvarjajo naši umetniki – so pomembni gradniki kulturne pismenosti mladih. So most med generacijami, med domišljijo in resničnostjo."