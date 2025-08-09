Ob Ryanu Goslingu bo v novem filmu Vojna zvezd zaigral Matt Smith

Britanski igralec Matt Smith bo prevzel vlogo zlobneža in nasprotnika Ryana Goslinga, ki bo zaigral v glavni vlogi. Tudi Mia Goth se bo v filmu prelevila v Goslingovo nasprotnico. Kot sta aprila na dogodku Vojna zvezd povedala Gosling in režiser Shawn Levy, bo film Star Wars: Starfighter uvedel nove like. "Film je nova pustolovščina, v njem se pojavijo novi liki, dogajanje je postavljeno v novo časovno obdobje," je na dogodku povedal Levy.