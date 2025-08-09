Svetli način
Ob Ryanu Goslingu bo v novem filmu Vojna zvezd zaigral Matt Smith

Los Angeles, 09. 08. 2025 13.42

STA , K.Z.
Igralsko zasedbo novega filma iz franšize Vojna zvezd je dopolnil nov član. Ob Ryanu Goslingu in Mii Goth bo v filmu z naslovom Star Wars: Starfighter zaigral Matt Smith, so poročali ameriški mediji. Film naj bi pod režijsko taktirko Shawna Levyja pričeli snemati jeseni, svetovna premiera je načrtovana v maju 2027.

Britanski igralec Matt Smith bo prevzel vlogo zlobneža in nasprotnika Ryana Goslinga, ki bo zaigral v glavni vlogi. Tudi Mia Goth se bo v filmu prelevila v Goslingovo nasprotnico. Kot sta aprila na dogodku Vojna zvezd povedala Gosling in režiser Shawn Levy, bo film Star Wars: Starfighter uvedel nove like. "Film je nova pustolovščina, v njem se pojavijo novi liki, dogajanje je postavljeno v novo časovno obdobje," je na dogodku povedal Levy.

Del franšize Vojna zvezd bo postal tudi igralec Matt Smith.
FOTO: Profimedia

Dogajanje filma bo postavljeno v čas pet let po dogodkih v filma Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja.

Prvi film iz franšize Vojna zvezd je iz leta 1977, v njem so v glavnih vlogah zaigrali Carrie Fisher, Harrison Ford in Mark Hamill. V 80. letih sta sledila filma Imperij vrača udarec in Vrnitev jedijev ter pozneje še nova nadaljevanja.

