Ob Ryanu Goslingu bo v novem filmu Vojna zvezd zaigral Matt Smith

Britanski igralec Matt Smith bo prevzel vlogo zlobneža in nasprotnika Ryana Goslinga, ki bo zaigral v glavni vlogi. Tudi Mia Goth se bo v filmu prelevila v Goslingovo nasprotnico. Kot sta aprila na dogodku Vojna zvezd povedala Gosling in režiser Shawn Levy, bo film Star Wars: Starfighter uvedel nove like. "Film je nova pustolovščina, v njem se pojavijo novi liki, dogajanje je postavljeno v novo časovno obdobje," je na dogodku povedal Levy.
Dogajanje filma bo postavljeno v čas pet let po dogodkih v filma Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja.
Prvi film iz franšize Vojna zvezd je iz leta 1977, v njem so v glavnih vlogah zaigrali Carrie Fisher, Harrison Ford in Mark Hamill. V 80. letih sta sledila filma Imperij vrača udarec in Vrnitev jedijev ter pozneje še nova nadaljevanja.
