Ob šesti obletnici smrti Robina Williamsa napovedan tudi dokumentarni film

Za bolezen, ki jebila diagnosticiranaRobinu Williamsu, so značilna tudi druga stanja, kot so nihanje pozornosti, vidne halucinacije, upočasnjenost gibov, težave pri hoji in okorelost, pogosti pa so čezmerni gibi med spanjem, depresija in spremembe razpoloženja. Igralec je pred šestimi leti storil samomor, saj se je dolga leta boril tudi s tesnobo, njegove psihične težave pa so bile posledica omenjene bolezni.