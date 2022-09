Obama za pripovedovanje v dokumentarni seriji prejel nagrado emmy

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je za pripovedovanje v dokumentarni seriji Our Great National Parks prejel nagrado emmy, je v soboto sporočila ameriška Televizijska akademija. Obama je pred tem prejel že dve nagradi grammy, in sicer za zvočni različici svojih spominov The Audacity of Hope in Dreams from My Father.

Po odhodu s položaja leta 2017 sta tako Obama kot njegova žena Michelle izdala knjižne uspešnice in poleg neprofitne fundacije ustanovila produkcijsko podjetje, sklenila pa sta tudi pogodbo z eno izmed večjih produkcijskih hiš, ki naj bi bila po nekaterih ocenah vredna več deset milijonov evrov. icon-expand Barack Obama FOTO: Profimedia Prvi dokumentarni film njunega podjetja za pretočne storitve je bil American Factory, ki je prejel oskarja za najboljši celovečerni dokumentarni film in emmyja za režijo. Emmyja je pred Obamo leta 1956 že prejel tedanji ameriški predsednik Dwight D. Eisenhower, čeprav je bila to častna nagrada. PREBERI ŠE Barack Obama objavil seznam najljubših poletnih pesmi Za emmyja je bil za svoj resničnostni tekmovalni šov Vajenec (The Apprentice) dvakrat nominiran tudi Obamov naslednik na predsedniškem položaju Donald Trump, ki pa nagrade ni osvojil.