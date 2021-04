Obeta se delno avtobiografski film o Stevenu Spielbergu

Film bo prikazal otroštvo Stevena Spielberga, ki ga je preživljal v Arizoni na koncu 50. in v začetku 60. let minulega stoletja. Pri tem si bodo ustvarjalci vzeli precej svobode in ne bodo togo sledili Spielbergovi življenjski poti. Michelle Williams bo nastopila v vlogi režiserjeve matere, medtem ko bo Seth Rogen upodobil njegovega najljubšega strica, piše Variety.