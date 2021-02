Obeta se biografski film o Robbieju Williamsu

Robbie je svojo glasbeno pot začel v zasedbi Take That, kjer so mu družbo (z leve proti desni) delali: Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen in Jason Orange.

Williams je svojo kariero začel pri 16 letih kot član skupine Take That . Z zasedbo je nizal uspeh za uspehom, med drugim se kar štirje albumi, vključno z dvema, ki ju je podpisal s člani skupine Take That, uvrščajo med 60 najbolj prodajanih albumov v britanski zgodovini.

Sredi 90. let preteklega stoletja se je odločil za samostojno kariero. Je eden najbolje prodajanih izvajalcev vseh časov. V solistični karieri je prodal 60 milijonov albumov in prejel 16 glasbenih nagrad brit. Med njegovimi uspešnicami so skladbe Let Me Entertain You, No Regrets, Angels, Feel in Supreme. Leta 2006 se je vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov z 1,6 milijona prodanih vstopnic za koncerte v enem dnevu.