Obeta se dokumentarec o modnem oblikovalcu Christianu Diorju

Po besedah filmske ustvarjalke je bil Christian Dior introvertiran človek, zato ljudje o njem vedo zelo malo. "Ni bil tako ognjevit kot drugi modni oblikovalci ali priljubljeni umetniki, vendar ni bil nič manj fascinanten," je povedala Elsa Zylberstein, katere mati je v 70. letih minulega stoletja vrsto let delala v parfumeriji Christian Dior. "To je svet, ki ga zelo dobro poznam, saj sem v njem odraščala," je pojasnila. "Christian Dior je veljal za normalnega gospoda, ki ni bil Parižan, ampak je prihajal iz Normandije," je njene besede povzela ameriška filmska revija Variety.

Biografski film ne bo predstavil le področja mode, na katerem je Dior blestel, temveč tudi ljubezenski trikotnik med Diorjem, Raymonde Zehnacker in Benitom. Elsa Zylberstein bo upodobila Raymonde Zehnacker, vplivno Diorjevo zaveznico, ki mu je pomagala pri vzponu na konkurenčnem povojnem modnem prizorišču v Parizu. "Radi rečemo, da za vsakim uspešnim moškim stoji ženska, in to je veljalo tudi za Diorja," je poudarila Elsa Zylberstein.

Scenarij za film je napisal Julien Teisseire, nastaja pa pod okriljem podjetja Sonia Films in Odile McDonald, še piše Variety.