Hollywood snuje film o napadu Trumpovih privržencev na Kapitol

Billy Ray je kmalu po napadu odpotoval v Washington in se pogovarjal s prizadetimi, kot je policist Michael Fanone, ki so ga brutalno napadli Trumpovi podporniki. Kot je povedal za portal Deadline, želi v filmu opisati dogajanje iz "jarkov".

Kot producent bo sodeloval ameriški režiser Adam McKay, ki je lani predstavil film katastrofe Don't Look Up. Pred tem je s filmom Vice - The Second Man posnel realno satiro o politiki Dicka Cheneyja. Po njegovih besedah je Ray napisal "mučen in grozljiv" scenarij, da bi v obliki kinematografskega filma dokumentiral tisti "mučni dan".

Podporniki odstavljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa so 6. januarja lani vdrli v sedež ameriškega kongresa, da bi preprečili potrditev volilne zmage demokrata Joeja Bidna. Pet ljudi je umrlo, več deset je bilo ranjenih. Napad na srce ameriške demokracije je pretresel državo, Trump pa do danes ni priznal svojega volilnega poraza.