Obeta se film o rokerski skupini Kiss

Pri filmu Shout It Out Loud bosta s producenti aktivno sodelovala tudi ustanovna člana skupine, Gene Simmons in Paul Stanley . Film bo po pisanju ameriškega spletnega portala Deadline za Kiss pomenil to, kar je za skupino Queen pomenil film Bohemian Rhapsody . Gledalci in oboževalci rokerske zasedbe si lahko torej obetajo pravo glasbeno poslastico, ki bo zaradi nenavadnega in drugačnega videza skupine ponudila tudi obilo vizualnih užitkov.

V filmu bo velik poudarek na odraščanju Simmonsa in Stanleyja. Oba sta namreč otroštvo preživela v newyorškem Queensu, kjer sta spletla prijateljstvo in delila sanje o tem, da bi ustanovila skupino. Že kot zelo mlada sta sanjala sta o zasedbi, ki bi bila kot "The Beatles na steroidih" . Ko sta se jima pridružila kitarist Ace Frehley in bobnar Peter Criss , sta nato leta 1973 ustanovila skupino Kiss.

Kiss velja za eno najuspešnejših in najvplivnejših glasbenih skupin na svetu. Izdali so 44 albumov in po vsem svetu prodali več kot 100 milijonov plošč. Največje uspešnice skupine, ki je poleg značilnih kostumov prepoznavna tudi po poslikavah obrazov, so skladbeI Was Made For Loving You, Rock And Roll All NiteinGod Gave Rock 'N' Roll To You II.