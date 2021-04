Obeta se nadaljevanje filma, posnetega po seriji Downton Abbey

Nadaljevanje filma Downton Abbey iz leta 2019, ki je nastal po priljubljeni istoimenski britanski televizijski seriji, si bodo gledalci lahko premierno ogledali še pred božičem. Zvezdniški ekipi se bosta na velikih platnih pridružila tudi igralca Hugh Dancy ter Dominic West.

Producenti filma, ki bo nadaljevanje tistega iz leta 2019, so za ameriški časopis USA Today razkrili, da bo tudi v nadaljevanju zaigral velik del prvotne igralske ekipe – Maggie Smith, Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Michelle DockeryinElizabeth McGovern.V nadaljevanju pa se bodo priljubljenim zvezdnikom pridružili tudi novi liki, ki jih bodo odigrali Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie BayeinDominic West.

icon-expand Prvi film po zaključku serije je premiero doživel septembra 2019. FOTO: Profimedia

Film, ki so ga pričeli snemati prejšnji teden, naj bi premiero doživel 22. decembra. Scenarij podpisuje britanski igralec, pisec in scenarist Julian Fellowes, ki se je podpisal že pod serijo. "Po težkem in izzivov polnem letu, v katerem smo bili mnogi ločeni od družine in prijateljev, nam je v uteho vera v to, da so pred nami boljši časi in da bomo naslednji božič uživali v likih iz serije Downton Abbey, ki smo jih imeli tako radi," je povedal producent Gareth Neame.

icon-expand Zasedba serije Downton Abbey je za svoje delo prejela številne nagrade. FOTO: AP

Serija, ki je spremljala uspehe in padce britanske aristokratske družine Crawley ter njihove služinčadi med letoma 1912 in 1926, je pritegnila občinstvo različnih generacij. Med letoma 2010 in 2015 so prikazali šest sezon.