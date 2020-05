Obeta se priredba Brazgotinca: režiser že znan, novi Tony Montana še ne

Produkcijska hišaUniversal Pictures je laskavo nalogo režiranja priredbe klasike Brazgotinecdodelila režiserju italijanskih korenin Luci Guadagninu, ki je najbolj znan po filmu Pokliči me po svojem imenu. Njegov film je leta 2018 osvojil oskarja za najboljši prirejeni scenarij, nominiran pa je bil tudi v kategoriji najboljši film in najboljši igralec v glavni vlogi.

Končno različico scenarija sta napisala brata Coen, Joelin Ethan(Ni prostora za starce, Veliki Lebowski), na podlagi osnutka, ki so ga pripravili Gareth Dunnet-Alcocer, Jonathan Herman in Paul Attanasio. Film bo produciral Dylan Clark, predvsem znan po filmihVzpon planeta opic, Zora planeta opicinVojna za planet opic.