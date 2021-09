Obeta se priredba Telesnega stražarja, oboževalci Houstonove zgroženi

Nov projekt Matthewa Lópeza , nominiranca za nagrado tony, bo klasika produkcijske hiše Warner Bros. Telesni stražar , ki je gledalce navduševal leta 1992 in ostal na seznamu najbolj priljubljenih vseh časov, bo po skoraj treh desetletjih zasijal v novi podobi. Film o ljubezenski zgodbi telesnega stražarja in pevske dive je do danes zaslužil že 340 milijonov evrov.

Čeprav se zdi predelava filmske uspešnice logična poteza za dramatika in scenarista portoriških korenin, oboževalci pokojne Whitney Houston nad idejo niso navdušeni. Svoje nestrinjanje so izrazili tudi na omrežju Twitter. Mnogim od njih ni jasno, od kod izvira potreba po ponovnih upodobitvah že videnih filmskih zgodb.

O ponovnem snemanju Telesnega stražarja se je ugibalo že nekaj let. Revija Variety je poročala o kopici možnosti za glavni vlogi. Na seznamu so se znašli zvezdniki, kot so Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Channing Tatum in Cardi B. Pri novi izvedbi naj bi sodelovali tudi ustvarjalci iz prve zasedbe. Izkazati se bo poskusil Lawrence Kasdan, ki je bil scenarist in producent originalnega filma, Dan Lin in Jonathan Eirich znova nastopata kot producenta, v vlogi izvršnega producenta pa se bo preizkusil Nick Reynolds, ustvarjalec iz ekipe Rideback.