Obetajo se nove epizode serije Seks v mestu, a brez Kim Cattrall

Vsem ljubiteljicam in ljubiteljem kultne serije Seks v mestu se obeta dobro leto. Vračajo se namreč najbolj znane fiktivne Newyorčanke Carrie, Miranda in Charlotte. Kaj bo s Samantho, zaenkrat še ni jasno, saj se je Kim Cattrall odločila, da tokrat ne bo sodelovala pri snemanju.

icon-expand Vrača se Seks v mestu, a tokrat v okrnjeni ekipi. Kim Cattrall ni podpisala pogodbe. FOTO: Profimedia

Letos prihajajo nove epizode serije Seks v mestu, bodo pa nova nadaljevanja izšla pod novim naslovom, in sicer se bo kratka serija z desetimi deli imenovala And just like that … Dolgo trajajoče govorice, da naj bi kultno serijo, ki smo jo začeli spremljati v 90. letih prejšnjega stoletja, ponovno oživeli, so končno postale resnica. Konec preteklega tedna so zvezdniceSarah Jessica Parker, Cynthia Nixon inKristin Davis z objavo kratkega video napovednika potrdile, da se Carrie, Miranda in Charlotte vračajo.

A tokrat bo kultna serija ostala brez enega od deklet, Kim Cattrallni podpisala pogodbe, saj je prepričana, da je njen lik Samantha pokazala že vse ter da je ona za to vlogo zdaj preprosto prestara. Kim je stara 64 let. Izvršne producentke serije so polegMichaela Patricka Kinga vse tri glavne igralke. Serijo so v Združenih državah Amerike začeli predvajati leta 1998, nekaj let kasneje pa tudi pri nas na POP TV.Zgodba se je vrtela okoli štirih samskih deklet v New Yorku, ki so vsaka iskale svojo različico prave ljubezni. A ne le ljubezen in seks, velik del kultne serije je bila tudi moda. Serija ima šest sezon in je v letih, ko je bila predvajana, osvojila sedem emmyjev ter osem zlatih globusov. Kasneje sta sledili še dve filmski nadaljevanji.

icon-expand Kim Cattrall se je v televizijsko zgodovino zapisala kot samozavestna Samantha. FOTO: Profimedia

Seks v mestu tudi tarča kritik: nerealistično in 'preveč svetlopolto' Serija Seks v mestu je bila sicer v 90. letih revolucionarna in je požela veliko pohval, saj so razbijali različne tabuje o spolnosti, je pa naletela tudi na kar nekaj kritik. Seriji še danes očitajo pomanjkanje raznolikosti – tako rasne kot v primeru spolne usmerjenosti in eksperimentiranja. Seriji so očitali tudi, da je nerealistična in da je bila do žensk kar malo žaljiva. Predvsem zagovornice feminizma niso mogle verjeti, da so glavne skrbe štirih prijateljic odnos do nasprotnega spola in zadovoljevanje moških ter nakupovanje oblačil in čevljev.

icon-expand Seks v mestu so začeli predvajati leta 1998. FOTO: Profimedia

A nekateri se s kritikami ne strinjajo. Drugi serijo predstavljajo kot osvežitev ženskih vsebin, saj se je vse vrtelo okoli štirih prijateljic. Dober dokaz, da je serija feministična in se predvsem osredotoča na ženske, saj so v tem primeru one tiste, ki objektivizirajo moške, ne obratno, je dejstvo, da producenti do zadnjega dela serije niso razkrili ime Carriejine ljubezni, gospoda Živine. Čar serije: vsaka ženska se najde v eni od glavnih vlog Serija je predvsem žela uspeh, ker so se ženske poistovetile z vsaj eno od glavnih vlog (Carrie, Mirando, Samantho ali Charlotte). Veliko deklet po svetu si je serijo ogledalo večkrat in se v različnih obdobjih svojega življenja poistovetilo z drugo protagonistko. Čar serije je tudi ta, da je ženske navdajala z optimizmom. Vse štiri glavne ženske so na koncu dobile, kar so želele, na poti do želenega cilja so seveda tudi trpele, kar je gledalke še toliko bolj pritegnilo, se zabavale, s čimer so producenti želeli gledalke navdati z optimizmom in jih spodbuditi, da vse le ni tako črno in da se je na poti do cilja (naj bo to v osebnih odnosih ali karieri) treba tudi zabavati.