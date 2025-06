Objavili napovednik za film, v katerem blesti J.Lo: 'Rojena za to vlogo'

Novo filmsko priredbo so predstavili na filmskem festivalu Sundance v Utahu januarja letos, kjer je prejela stoječe ovacije. Zvezdnica je zbranim v dvorani v solzah priznala, da je na ta trenutek čakala celo življenje. "Edini razlog, da sem želela biti v tej industriji, je moja mama. Ko sem bila majhna, me je posedla pred televizor in enkrat na leto so tam predvajali muzikal Zgodba z zahodne strani. Bila sem očarana in rekla sem si, da to želim početi tudi sama. To je prvič, da sem nekaj takšnega lahko naredila," je o filmski različici s tonyjem nagrajene istoimenske broadwayske predstave povedala zvezdnica.

Podobnega mnenja kot občinstvo pa so tudi filmski kritiki. Pri Deadlineu, ki spremlja televizijsko in filmsko dogajanje, so med drugim ocenili, da je bila J.Lo 'rojena za to vlogo'. Zvezdnica je lani zaigrala v muzikalu This is me ... now, ki je spremljal njen deveti studijski album, nekateri kritiki pa so bili tako do filma kot njene igre zelo ostri.