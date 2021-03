Objavili novo fotografijo Kristen Stewart v vlogi Lady Di

Že pred nekaj meseci so ustvarjalci najnovejšega biografskega filma o pokojni princesi Diani objavili fotografijo igralke Kristen Stewart, ki je stopila v njene čevlje. Pred objavo prve fotografije so namreč mnogi dvomili o izbiri igralke, češ da ji ni podobna. Nova fotografija pa dokazuje, da so se režiserji odločili za pravo.

Na VOYO si lahko ogledate kar nekaj dokumentarnih filmov o britanski kraljevi družini, tudi o princesi Diani. Producenti filma Spencer, ki bo predstavil življenje kraljice ljudskih src, princese Diane, so izdali novo fotografijo glavne igralke. Kristen Stewartje namreč tista, ki ji je pripadla čast upodobiti eno najbolj priljubljenih članic kraljeve družine. Diana je leta 1997 umrla v prometni nesreči. icon-expand Kristen Stewart bo princesa Diana. FOTO: AP Kristen Stewart ima na novi fotografiji pričesko, ki je na las podobna Dianini, oblečena pa je v karirasti suknjič, kakršnega je nekoč nosila princesa. Na roki ima repliko vsem dobro znanega zaročnega diamantnega prstana z modrim kamnom. Originalni prstan, ki je vreden skoraj 420 tisoč evrov, zdaj pripada Kate Middleton, saj ga je podedoval Dianin starejši sin, princ William, in z njim za roko prosil svojo ženo Kate. PREBERI ŠE Izjemna podobnost: Kristen Stewart kot princesa Diana Film Spencer bo pripovedoval zgodbo od konca leta 1991, ko je princesa božič preživljala s kraljevo družino in se končno odločila končati svoj zakon s princem Charlesom. Dianinega prvega moža bo v filmu upodobil Jack Farthing. icon-expand