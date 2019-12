Objavljen je prvi napovednik novega Bonda

V prihajajoči film, ki so ga naslovili Ni časa za smrt pa se vračajo tudi igralci Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw in Jeffrey Wright . Film pa je dobil tudi kar nekaj svežih obrazov, ki se bodo pojavili v legendarni vohunski akciji – Rami Malek, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch in Billy Magnussen .

Video med drugim prikazuje spektakularno vožnjo z motorjem, ki so jo posneli poleti v italijanski Materi. Poleg tega je v napovedniku slavni Aston Martin DB5, ki ga je Bond vozil že v filmih, kot je Goldenfinger, in je bil opremljen s posebnim orožjem. Ne manjka pa niti ljubezenskih prizorov.

V britanske kinematografe bo film prišel 2. aprila 2020. Pod režijo 25. nadaljevanja franšize se je podpisal Cary Joji Fukunaga. Craig je nedavno napovedal, da bo nastop vNi časa za smrt njegova zadnja vloga slavnega tajnega agenta.

Največkrat je Jamesa Bonda - sedemkrat - upodobil igralec Roger Moore (med leti 1973 in 1985),šestkrat je vloga pripadla Seanu Conneryju (med leti 1962 in 1971), štirikrat ga je zaigralPierce Brosnan (med leti 1995 in 2002) ter dvakratTimothy Dalton (leta 1987 in 1989).

Vsebina filma Ni čas za smrt

Tajni agent James Bond (Daniel Craig) se je umaknil iz aktivne službe ter uživa mirno življenje na Jamajki. A njegov mir ne traja dolgo, saj ga njegov stari prijatelj Felix Leiter iz CIE prosi za pomoč. Misija reševanja ugrabljenega znanstvenika pa se izkaže za veliko bolj zahrbtno, kot je bilo pričakovati, najboljšega agenta njenega veličanstva pa vodi na sled skrivnostnega negativca, oboroženega z nevarno novo tehnologijo.