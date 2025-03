Objavljen napovednik filma z Bradom Pittom v vlogi dirkača

Brad Pitt v filmu igra Sonnyja Hayesa, upokojenega voznika formule ena, ki je v preteklosti doživel grozljivo nesrečo. Njegov prijatelj in vodja dirkaške ekipe, ki ga igra Javier Bardem , ga prepriča, da se vrne, da bi postal mentor zelo nadarjenemu mlademu dirkaču ( Damson Idris ) in ga pripeljal do uspeha.

V filmu so zaigrali še Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia, Shea Wigham, Joseph Balderrama, Sarah Niles, Samson Kayo, Callie Cooke in Layne Harper. Po pisanju filmske revije Variety se v filmu pojavijo tudi resnični vozniki formule 1, med njimi Lewis Hamilton, George Russell, Max Verstappen in Sergio Perez. Glasbo za film je prispeval Hans Zimmer.

Kot še piše Variety, so dele filma posneli med dirkalnimi vikendi, med drugim v Silverstonu, Las Vegasu in Abu Dabiju. Vpogled v svet formule 1 je režiserju odprl sedemkratni svetovni prvak formule 1 Hamilton. Pri snemanju so s kamero hoteli ujeti hitrost tega športa in tako Kosinski kot Hamilton sta potrdila, da sta Pitt in Idris v dirkalnih prizorih v filmu dosegla hitrost nad 290 kilometrov na uro. "Vsak konec tedna je bil adrenalinski, a kar smo ujeli, tega se ne da ponarediti," je povedal režiser.

Kot je še pojasnil režiser, so za potrebe filma kupili šest pravih dirkalnikov formule 2 in jih v sodelovanju z ekipo formule 1 Mercedes-AMG predelali tako, da so lahko nanje namestili tudi vso potrebno snemalno opremo. "Vsakič, ko vidite za volanom Brada ali Damsona, sama vozita enega od teh predelanih dirkalnikov na pravi stezi formule 1. Ko vidimo Brada voziti, ne gre za igro. Resnično se osredotoča na to, da obdrži avto na stezi," je še povedal.