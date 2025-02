Objavljen napovednik za film Jurski svet: Preporod s Scarlett Johansson

Film vsebuje grozljive dinozavre, eksotične lokacije in vrhunsko igralsko zasedbo. Poleg Scarlett Johansson so v njem zaigrali oskarjevec Mahershala Ali v vlogi pomočnika ekipe in Jonathan Bailey kot paleontolog. Na tem otoku so ostali najnevarnejši dinozavri, pravi napovednik.

Studio Universal je že lani napovedal naslednji del Jurskega parka za letošnji julij. Zgodba se dogaja pet let po dogodkih v zadnjem delu franšize Jurski svet: Nova doba iz leta 2022, v okolju, ki dinozavrom otežuje preživetje. Skupina raziskovalcev želi iz nekaj preostalih živih primerkov pridobiti vzorce DNK, ki so pomembni za razvoj zdravila za človeštvo.

Nekdanji igralci, kot so Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern in Jeff Goldblum, niso vključeni. Film predstavi nove like in novo zgodbo. Doslej je bilo v franšizi Jurski park šest filmskih uspešnic od leta 1993 do leta 2001, temu pa je sledila serija Jurski svet od leta 2015 do leta 2022.