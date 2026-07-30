Objavljen napovednik za tretji in zadnji film Jumanji

Osrednja četverica se tako po pisanju portala Variety vrača v nadaljevanje avanture z mešanico akcije, komedije in norčij, ki so zaznamovali že prejšnje filme. V igralski zasedbi bodo ponovno tudi Danny DeVito, Nick Jonas, Awkwafina, Marin Hinkle, Bebe Neuwirth, Lamorne Morris in Rhys Darby , pridružujeta pa se jim še novinca Dan Hildebrand in Jack Jewkes .

Tretji film bo sledil svetovnemu uspehu filmov Jumanji: Dobrodošli v džungli iz leta 2017 in Jumanji: Naslednja raven iz leta 2019, ki sta po vsem svetu zaslužila skupaj več kot 1,7 milijarde ameriških dolarjev (1,27 milijarde evrov).

Film bo režiral Jake Kasdan po scenariju, ki ga je napisal skupaj z Jeffom Pinknerjem in Scottom Rosenbergom. Po prvotnih načrtih naj bi v kinematografe prišel 11. decembra, vendar so predvajanje prestavili na božič. Njegova božična premiera bo sledila premieram še dveh franšiz Dune: Peščeni planet 3 in Maščevalci: Vzpon doktorja Dooma, ki sta napovedani 18. decembra.