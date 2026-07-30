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Objavljen napovednik za tretji in zadnji film Jumanji

Los Angeles, 30. 07. 2026 19.22 pred 10 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Jumanji: Odprti svet

Pri Sonyju so objavili napovednik za tretji in zadnji film iz franšize Jumanji. Oboževalcem so ponudili prvi vpogled v nadaljevanje s podnaslovom Open World (Odprti svet), v katerem bodo ponovno nastopili Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black in Karen Gillan.

Osrednja četverica se tako po pisanju portala Variety vrača v nadaljevanje avanture z mešanico akcije, komedije in norčij, ki so zaznamovali že prejšnje filme. V igralski zasedbi bodo ponovno tudi Danny DeVito, Nick Jonas, Awkwafina, Marin Hinkle, Bebe Neuwirth, Lamorne Morris in Rhys Darby, pridružujeta pa se jim še novinca Dan Hildebrand in Jack Jewkes.

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Tretji film bo sledil svetovnemu uspehu filmov Jumanji: Dobrodošli v džungli iz leta 2017 in Jumanji: Naslednja raven iz leta 2019, ki sta po vsem svetu zaslužila skupaj več kot 1,7 milijarde ameriških dolarjev (1,27 milijarde evrov).

Film bo režiral Jake Kasdan po scenariju, ki ga je napisal skupaj z Jeffom Pinknerjem in Scottom Rosenbergom. Po prvotnih načrtih naj bi v kinematografe prišel 11. decembra, vendar so predvajanje prestavili na božič. Njegova božična premiera bo sledila premieram še dveh franšiz Dune: Peščeni planet 3 in Maščevalci: Vzpon doktorja Dooma, ki sta napovedani 18. decembra.

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Tretji film Jumanji bo reinterpretiral original iz leta 1995, v katerem sta zaigrala pokojni Robin Williams in 13-letna Kirsten Dunst. Zgodbo so iz klasične družabne igre Jumanji prenesli v videoigro, ki spremlja skupino najstnikov, katerih avatarje v igri igra omenjena četverica.

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