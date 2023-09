Objavljen nov napovednik za Scorsesejev vestern z Leonardom DiCapriom

Dober mesec pred kinematografsko premiero je izšel nov napovednik za film Killers of the Flower Moon, ki ponuja vpogled v težko pričakovano vestern dramo ameriškega režiserja Martina Scorseseja. Film temelji na resničnih dogodkih in se osredotoča na domorodce Osage, ki so bili žrtve zločina v Oklahomi v 20. letih minulega stoletja.

Film pripoveduje o belopoltih Američanih, ki so sistematično pobijali pripadnike plemena Osage, potem ko so na njihovi zemlji odkrili nafto. Leonardo DiCaprio je v njem odigral moškega, ki je poročen s pripadnico plemena Osage, odigrala jo je Lily Gladstone, a mu njegov neusmiljeni stric v podobi Roberta De Nira podtakne zločine. Napovednik se osredotoča na zgodbo para, ki se sooča z izdajo, maščevanjem in nasilnim zločinom. icon-expand V vesternu Martina Scorseseja v glavnih vlogah nastopata Leonardo DiCaprio in Lily Gladstone. FOTO: Profimedia Kot predloga za filmsko produkcijo je režiserju Martinu Scorseseju služila istoimenska knjiga novinarja Davida Granna o uradniku FBI, ki preiskuje serijo umorov. DiCaprio bi moral sprva igrati preiskovalca, potem pa je Scorsese dobil drugačno idejo. Skrbelo ga je, da snema film "o vseh belopoltih fantih" in da na problematiko gleda od zunaj, je povedal v intervjuju za revijo Time. Skupaj s scenaristom filma Forrest Gump Ericom Rothom sta scenarij preoblikovala, DiCapriu dodelila vlogo moža pripadnice plemena Osage in večji poudarek namenila domorodni perspektivi. Vestern dramo so premierno prikazali maja na filmskem festivalu v Cannesu. Kinematografska premiera je predvidena 20. oktobra.