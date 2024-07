Objavljen prvi napovednik filma o Bobu Dylanu

Film se začne leta 1961, ko Bob Dylan z akustično kitaro v roki in 12 dolarji v žepu prispe v Greenwich Village v New Yorku, in zabeleži štiri leta glasbenikovega življenja, vse do prehoda na električno kitaro na festivalu Newport Folk Festival leta 1965. V prvem objavljenem napovedniku za film, ki naj bi v ameriške kinematografe prišel decembra, je mogoče videti Timotheeja Chalameta z razmršenimi lasmi, značilnimi za pevca, ko izvaja njegovo klasiko A Hard Rain's a-Gonna Fall iz leta 1963.

Režiser James Mangold je po pisanju britanskega BBC za revijo Rolling Stone povedal, da so igralci sami prepevali, seveda pod pogojem, da so možni popravki v postprodukciji. Kot je še povedal, je bil Chalamet dovolj pogumen, da se je postavil pred kamero in se izpostavil, zato je moral biti tudi sam dovolj pogumen, da je stal za kamero in snemal. Poleg tega si je igralec tudi sam želel tega. Večletne priprave na film, ki so jih imeli tako zaradi covida-19 kot drugih stvari, pa so omogočile, da je kot glasbenik doživel večletno inkubacijo. Celo slavni pevec, o katerem nastaja film, sodeluje pri produkciji.