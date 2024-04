Objavljen prvi napovednik novega filma o Jokerju

Poleg Lady Gaga je v filmu z izvirnim naslovom Joker: Folie a Deux še nekaj novih obrazov. Med drugim so se igralski zasedbi pridružili Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin), Catherine Keener (Get Out), Harry Lawtey (Industry), Jacob Lofland (Mud), Steve Coogan (Philomena) in Ken Leung (Star Wars: The Force Awakens).

Kot so še sporočili iz Blitz Film & Video Distribution, so pričakovanja nad nadaljevanjem Jokerja izjemno visoka, saj je izvirni film Joker iz leta 2019 s svojo kontroverznostjo in veliko medijsko kampanjo presegal rekorde. Po svetu je film zaslužil več kot milijardo dolarjev in postal najbolj dobičkonosen filmski naslov z oznako R (nadzorni prikazi nasilja, vsebina za odrasle) v zgodovini.