Objavljen prvi napovednik za nadaljevanje filma Maščevalci

Objavljen je prvi kratki napovednik za novo nadaljevanje filma Maščevalci, ki so ga oboževalci že nestrpno pričakovali, potem ko so med letoma 2012 in 2019 izšli štirje filmi. Novi film bo na ogled predvidoma v decembru, v njem pa bo med drugim nastopil tudi ameriški igralec Robert Downey Jr.