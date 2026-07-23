Objavljen prvi napovednik za nadaljevanje filma Maščevalci

Napovednik za novo nadaljevanje ponuja vpogled v zvezdniški megaspektakel iz vesolja superjunakov, v katerem bo Robert Downey Jr. prevzel vlogo zlobneža doktorja Dooma. Film z naslovom Maščevalci: Vzpon doktorja Dooma režirata brata Anthony in Joe Russo, v ZDA ga bodo po poročanju medijev premierno predvajali 18. decembra.
"V filmu se junaki treh vesolj soočijo z eksistencialno grožnjo, kakršne še niso doživeli," so razkrili filmski ustvarjalci. Studio Marvel je že od začetka leta postopoma razkrival igralsko zasedbo. V njej bodo poleg ameriškega igralca tudi Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Channing Tatum, Ian McKellen, Tom Hiddleston in Patrick Stewart.
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