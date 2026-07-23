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Objavljen prvi napovednik za nadaljevanje filma Maščevalci

Los Angeles, 23. 07. 2026 19.13 pred 17 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA K.A.
maščevalci

Objavljen je prvi kratki napovednik za novo nadaljevanje filma Maščevalci, ki so ga oboževalci že nestrpno pričakovali, potem ko so med letoma 2012 in 2019 izšli štirje filmi. Novi film bo na ogled predvidoma v decembru, v njem pa bo med drugim nastopil tudi ameriški igralec Robert Downey Jr.

Napovednik za novo nadaljevanje ponuja vpogled v zvezdniški megaspektakel iz vesolja superjunakov, v katerem bo Robert Downey Jr. prevzel vlogo zlobneža doktorja Dooma. Film z naslovom Maščevalci: Vzpon doktorja Dooma režirata brata Anthony in Joe Russo, v ZDA ga bodo po poročanju medijev premierno predvajali 18. decembra.

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"V filmu se junaki treh vesolj soočijo z eksistencialno grožnjo, kakršne še niso doživeli," so razkrili filmski ustvarjalci. Studio Marvel je že od začetka leta postopoma razkrival igralsko zasedbo. V njej bodo poleg ameriškega igralca tudi Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Channing Tatum, Ian McKellen, Tom Hiddleston in Patrick Stewart.

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