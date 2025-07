Objavljena je prva fotografija Harryja Potterja iz nastajajoče serije

Oboževalci Harryja Potterja so se razveselili prve fotografije 11-letnega Dominica McLaughlina , ki bo v naslednjem desetletju v novonastajajoči seriji upodobil mladega čarovnika. Televizijska različica zgodbe, ki je povzeta po knjigah JK Rowling , nastaja v Hertfordshiru, kjer so posneli tudi vseh osem filmov, v katerih je v glavni vlogi zaigral Daniel Radcliffe .

Harry Potter bo dobil televizijsko serijo, znana so imena mladih igralcev

Ti se bodo pridružili maja razkriti ekipi igralcev. Ravnatelja Bradavičarke Albusa Dumbledorja bo upodobil John Lithgow, ključna profesorja Minervo McHudurro in Robausa Rawsa pa bosta zaigrala Janet McTeer in Paapa Essiedu. Potrjeni igralci so še Nick Frost v vlogi Hagrida Ruralusa, Luke Thallon bo nastopil kot profesor Smottan, Paul Whitehouse pa bo zaigral Argusa Filcha.