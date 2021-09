Oboževalci navdušeni nad prvimi scenami iz filma Olivie Wilde in Harryja Stylesa

Harry Styles in Florence Pugh, glavna igralca filmske stvaritve Dont't Worry Darling, pod katero se podpisuje Olivia Wilde, sta v napovedniku pokazala nekaj vročih scen. Prvi drobec, ki so ga ustvarjalci ponudili gledalcem in tako napovedali zanimivo filmsko izkušnjo, je navdušil predvsem oboževalke pevca, ki je v njihova srca zapisan še iz časov fantovske skupne One Direction.