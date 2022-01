Oboževalca Ane de Armas tožita Universal studie, ker se zvezdnica ni pojavila v filmu

Dva ameriška oboževalca kubansko-španske igralke Ane de Armas sta se odločila za tožbo zoper hollywoodski studio Universal Pictures, razlog, da pa je, da se počutita zavedena, saj sta si na podlagi napovednika filma, v katerem nastopi omenjena igralka, izposodila film Yesterday, zvezdnica pa se v filmu sploh ne pojavi.

Peter Rosza in Conor Woulfe sta stvari vzela v svoje roke in se odločila, da bosta zoper Universal studie vložila tožbo v vrednosti dobrih 4, 3 milijona evrov, saj sta se po ogledu filma Yesterday, ki je izšel leta 2019, počutila zavedena. Tako Rosza kot Woulfe sta si film izposodila zaradi napovednika, v katerem je nastopila igralka Ana de Armas, ta pa se v filmu ni pojavila.

icon-expand Ana de Armas FOTO: Profimedia

Američana sta za izposojo filma Yesterday vsak plačala 3,5 evra, saj sta bila prepričana, da bo v filmu zaigrala tudi 33-letna de Armasova, a so se ustvarjalci na podlagi predhodnih ogledov odločili, da bodo njen lik izrezali iz končnega scenarija. To je Roszo in Woulfeja tako razjezilo, da v imenu vseh oškodovanih gledalcev, predvsem pa igralkinih oboževalcev, zahtevata 4,3 milijona evrov. Universal Pictures zadeve za zdaj ne komentira.

Oboževalci so si edini in pravijo, da je studio izkoristil igralkino slavo za promocijo filma, v katerem se nato ni pojavila, sami pa so bili ob tem žrtve zavajajočega trženja. "Čeprav so toženi v napovednik vključili prizore z gospo Ano de Armas za namen promocije in izposoje filma Yesterday, se igralka ni nikoli pojavila v objavljeni različici filma," so zapisali v sodnih dokumentih, ki so bili vloženi na enem od kalifornijskih sodišč, poroča Hollywood Reporter.