Oboževalci Harrisona Forda zaskrbljeni: Ne izgleda dobro

OGLAS

Slavni ameriški igralec Harrison Ford se je nedavno pojavil na Disneyjevem sejmu, kjer je prevzel nagrado. Podjetje Walt Disney Company jo namreč podeljuje posameznikom, ki so pomembno vplivali na "Disneyjevo dediščino". 82-letni Ford jo je tako prejel za svoje prispevke z vlogami, ki so nam vsem znane in s katerimi se je zapisal v filmsko zgodovino za vedno. Med njimi sta vlogi Hana Sola iz svetovne uspešnice Vojna zvezd in kakopak za najslavnejšega arheologa in pustolovca Indiano Jonesa. V sklopu slovesnosti je 82-letni Ford tako pred zbrano množico pustil odtise svojih dlani v cementu, prav med tem dejanjem pa so njegovi oboževalci postali zaskrbljeni. Tisti, ki so stali zelo blizu, so namreč opazili, da ima igralec težave s podpisom.

Harrison Ford FOTO: Profimedia icon-expand

Na družbenem omrežju so se nato začeli vrstiti komentarji njegovih oboževalcev, ki so se spraševali, kaj je z njim narobe in kaj vse bi utegnilo biti v ozadju. "Ne izgleda dobro," "Čestitam mu z vsem srcem, a se mi hkrati para srce, ko ga gledam tako slabotnega," ter "Ali je še koga zaskrbelo opažanje, da lahko z eno roko stisne bolj kot z drugo? To nikakor ni dober znak." So bili le nekateri izmed kometarjev uporabnikov, ki jih je presenetilo stanje njihovega priljubljenega igralca.

Harrison Ford in njegove znamenite vloge. FOTO: Profimedia icon-expand