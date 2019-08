Oboževalci serije Kriva pota: 'Kje je Walter White?'

Serija Kriva pota je bila med občinstvom izredno dobro sprejeta, tako velja za eno najboljših televizijskih serij vseh časov. Serija je prejela kar šestnajst emmyjev, dva zlata globusa in številna druga priznanja. Ko se je po petih sezonah poslovila, pa je pri oboževalcih pustila praznino. Še posebno kar se tiče (ne)zaključene zgodbe okoli Jesseja Pinkmana.

Ko so Vincea Gilligana, ustvarjalca serije, po končani zadnji epizodi vprašali, kaj se bo zgodilo s Pinkmanom, je dejal, da njegova usoda ni bila najlepša. "Osebno menim, da je ušel. Toda, kakorkoli že zveni negativno, bodo v laboratoriju našli njegove prstne odtise in ga v dnevu, tednu, mesecu tudi našli in ujeli. Še vedno nad njim visi obtožba za umor dveh agentov. Mogoče pa mu vseeno uspe," je bil skrivnosten.

Tako je lani mnoge razveselila novica, da je v delu film, ki naj bi se vrtel ravno okoli Pinkmana. Zdaj pa je kot strela z jasnega na splet prišel prvi napovednik, ki je razkril, da se bo film dejansko vrtel okoli Jesseja, film pa je dobil tudi uraden naslov, in sicer El Camino: A Breaking Bad Movie.