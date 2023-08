Oboževalci Vina Diesla šokirani nad njegovo podobo z lasmi: Neprepoznaven

Vin Diesel je eden najbolj prepoznavnih igralcev v Hollywoodu, predvsem po zaslugi svoje plešavosti in natreniranega telesa. Zvezdnik pa je v preteklosti naredil izjemo in v filmu nastopil z lasuljo, zato so bili predvsem mlajši oboževalci precej šokirani, ko so ga v filmu iz leta 2006 videli z lasmi. Posnetek je nedavno znova preplavil družbena omrežja, sledilci pa so v komentarjih zapisali, da je neprepoznaven.

Sodna drama Spoznajte me za krivega, ki jo je napisal in režiral Sidney Lumet, je Vina Diesela postavila v vlogo resničnega mafijca Jackieja DiNorscia. Zgodba se odvija v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so DiNorscio in skoraj 20 njegovih sodelavcev več kot leto dni v zaporu čakali na začetek sojenja za izsiljevanje. A oboževalce ni navdušila samo vsebina, temveč tudi neprepoznavna zvezdnikova podoba. icon-expand Vin Diesel v filmu Spoznajte me za krivega FOTO: Profimedia Zgodba se nadaljuje tako, da se Dieslov lik odloči odpustiti svojega odvetnika in se zastopati sam. Čeprav je bila to težavna odločitev, se je na koncu dobro obnesla za DiNorsciove sodelavce, saj so bili spoznani za nedolžne v vseh točkah v tem, kar je postalo najdaljše zvezno sojenje v zgodovini ZDA. icon-expand Vina Diesela smo navajeni gologlavega in z natreniranim telesom. FOTO: AP Diesel je moral za vlogo nositi lasuljo, da je bil podoben Jackieju DiNorsciu, slike iz filma pa so postale viralne na družbenih medijih, saj so bili ljudje šokirani nad Dieslovim videzom z lasmi. "Preden je ugotovil, da ne potrebuješ las, ko imaš družino," je komentiral eden izmed oboževalcev, drug pa dodal: "To ni resnično." A reakcija večine ljudi je bila takšna: "Skoraj neprepoznaven je!"