Oboževalci Vojne zvezd predpremiero v Los Angelesu pričakujejo v šotorih

Veliki oboževalec Nicolas Johnson, ki pred kinom šotori s psom Cookiejem, je dejal, da ob prihodu nove Vojne zvezd enostavno pustiš vse preostalo, podobno kot bi pričakoval otroka, odvetnicaŠing Hwongiz San Francisa pa je s seboj na improvizirano taborjenje vzela kar računalnik, da bo ob čakanju na film lahko tudi delala na daljavo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Čas oboževalci med drugim preganjajo z igranjem namiznih iger ter sestavljanjem lego kock, s seboj pa imajo tudi projektor, da si lahko predvajajo starejše deleVojne zvezd in spremljajo aktualne epizode televizijske serije The Mandalorian, ki nastaja po sagi. V mrzlih nočeh se grejejo s spalnimi vrečami, nekateri pa upajo, da se jih bodo organizatorji premiere usmilili in jih morda že kakšno uro pred premiero spustili v dvorano.

Oboževalci so v vrsti pred projekcijo Vojne zvezd prvič čakali pred dvema desetletjema, ob premieri filma Vojna zvezd: Epizoda I - Grozeča prikazen v Lucasovi režiji. Tedaj so kar 42 dni preživeli na hollywoodskem bulvarju, še navaja AFP. In ker jeVojna zvezd: Vzpon Skywalkerjav režiji J. J. Abramsa napovedan kot zaključni del sage, se seveda spodobi, da tradicijo tokrat ponovijo.

V filmu, ki ga je J. J. Abrams napisal, režiral in produciral, se vračajo igralci Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar IsaacinLupita Nyong'o, v njem pa se bodo pojavili še zvezdniki izvirne trilogije Mark Hamill, Ian McDiarmid in Anthony Daniels. Poseben poklon so ustvarjalci filma pripravili pokojni igralki Carrie Fisher, ki je igrala princeso Leio, saj se bodo v filmu pojavili njeni zadnji preostali kadri, piše na spletni strani Koloseja. Deveti del sage Vzpon Skywalkerjase dogaja leto dni po dogodkih iz filma Poslednji Jedi. Gledalce bo ponesel na poslednje epsko popotovanje v galaksijo daleč stran, kjer se bodo pojavile nove legende.